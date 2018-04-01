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Niğde Belediyespor 0 - Gümüşhanespor 1
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NİĞDE BELEDİYESPOR 0 - GÜMÜŞHANESPOR 1

Niğde Belediyespor 0 - Gümüşhanespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Niğde Belediyespor ile Gümüşhanespor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gümüşhanespor 1-0 kazandı.

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Niğde Belediyespor 0 - Gümüşhanespor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Niğde Belediyespor ile Gümüşhanespor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 1-0 kazandı.

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Volkan Özcan, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Eren Tokat, Sefa Aksoy, Cabir Coşar, Uğur Ayhan (78' Seçkin Getbay), Mehmet Gürkan Öztürk, Tunç Murat Behram (63' Emre Öztürk), Ömürcan Yıldırımlı (80' Oktay Pop)

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Taner Koç, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (88' Recep Yılmaz), Serhat Mermer, Kağan Söylemezgiller, Berk İsmail Ünsal (81' Fırat Arıkan), Zahit Fındık (70' Musa Sinan Yılmazer)

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Ali Karatutlu, Nurettin Dinçer Demir, Onur Tanrıverdi, Deniz Kükrek

Gol: DK 36: Dilaver Güçlü (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: DK 21: Sefa Aksoy (Niğde Belediyespor), DK 31: Taner Koç (Gümüşhanespor), DK 34: Muzaffer Sarıibrahim (Niğde Belediyespor), DK 63: Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor), DK 65: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor), DK 65: Ömürcan Yıldırımlı (Niğde Belediyespor), DK 70: Mehmet Cansın Çiçek (Gümüşhanespor), DK 71: Emre Öztürk (Niğde Belediyespor), DK 71: Hakan Çevik (Niğde Belediyespor), DK 75: Volkan Özcan (Niğde Belediyespor)

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