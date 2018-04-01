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Pendikspor 1 - Z. Kömürspor 0
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PENDİKSPOR 1 - Z. KÖMÜRSPOR 0

Pendikspor 1 - Z. Kömürspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Pendikspor ile Z. Kömürspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.

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Pendikspor 1 - Z. Kömürspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Pendikspor ile Z. Kömürspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.

Pendikspor: Emre Aydın, Yasin Görkem Arslan (46' Kudret Kanoğlu), Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Süheyl Çetin, Fatih Cerlek, Mustafa Öztürk (65' Mahmut Caner Alioğlu), Okan Yıldız, Azad Filiz, Yaser Hacımustafaoğlu (90' Yasin Abdioğlu), Mehmet Alaeddinoğlu

Teknik Direktör: Serhat Güller

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Semih Beyaz, Hüseyin Yılmaz (87' Ali Kemal Özkan), Onur Eriş, Mustafa Tahir Babaoğlu (70' Furkan Demir), Uğur Durmuş (79' Raşit Sevindir)

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Tolga Özcan, Oğuz Akyüz, Mehmet Güngör

Gol: DK 90: Berk Neziroğulları (Pendikspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Okan Duran (Z. Kömürspor), DK 32: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 45: Azad Filiz (Pendikspor), DK 73: Mert Caymaz (Z. Kömürspor), DK 90: Semih Beyaz (Z. Kömürspor)

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