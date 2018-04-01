Bugsaş Spor 0 - Şanlıurfaspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bugsaş Spor ile Şanlıurfaspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Erkan Taşkıran, Sertaç Çam, Mustafa Çeçenoğlu (81' Ömer Bozan), Samet Yalçın, Sinan Kurt (81' Yavuz Koç), Emre Torun (65' Harun Aydın)
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Oğuzhan Türk (84' İsmail Güven), Hüseyin Kala (90' Sercan Kaya), Muhammed Gönülaçar, Halil Köçer, Feridun Kıroğlu (71' Fevzi Özkan), Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral, Semih Kurt
Sarı Kartlar: DK 30: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), DK 81: Harun Aydın (Bugsaş Spor), DK 87: Rıza Efendioğlu (Bugsaş Spor)
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