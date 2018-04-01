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Bugsaş Spor 0 - Şanlıurfaspor 0
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BUGSAŞ SPOR 0 - ŞANLIURFASPOR 0

Bugsaş Spor 0 - Şanlıurfaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bugsaş Spor ile Şanlıurfaspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bugsaş Spor 0 - Şanlıurfaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bugsaş Spor ile Şanlıurfaspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Erkan Taşkıran, Sertaç Çam, Mustafa Çeçenoğlu (81' Ömer Bozan), Samet Yalçın, Sinan Kurt (81' Yavuz Koç), Emre Torun (65' Harun Aydın)

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Oğuzhan Türk (84' İsmail Güven), Hüseyin Kala (90' Sercan Kaya), Muhammed Gönülaçar, Halil Köçer, Feridun Kıroğlu (71' Fevzi Özkan), Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hakem: Mert Güzenge, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral, Semih Kurt

Sarı Kartlar: DK 30: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), DK 81: Harun Aydın (Bugsaş Spor), DK 87: Rıza Efendioğlu (Bugsaş Spor)

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