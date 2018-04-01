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Arsinspor 1 - Kızılcabölükspor 1
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ARSİNSPOR 1 - KIZILCABÖLÜKSPOR 1

Arsinspor 1 - Kızılcabölükspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Arsinspor ile Kızılcabölükspor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Arsinspor 1 - Kızılcabölükspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Arsinspor ile Kızılcabölükspor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Enes Yılmaz, Caner İlyas, Miraç Çakmak, Haluk Ulaşoğlu, İlhan Faruk Es, Serkan Demirezen (81' Alican Abanoz), Bekir Can Kara, Recep Kuşcu (46' Mahmut Bektaş), Onur Berber, Yiğit Kabasoğlu (58' Mesut Yaylı)

Teknik Direktör: Sinan Durmuş

Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (65' Ramazan Erarslan), Mustafa Altun (73' Samet Dağlı), Taygun Vurgun, İlyas Ural, Mustafa Ethem Erboğa (86' Hasan Kaya), Gökhan Özer, Anıl Yıldırım

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Barkın Kara, Mutlu Çiğdem, Yunus Doğan, Tolga Tugay İnan

Goller: DK 43: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 90: Miraç Çakmak (Arsinspor)

Sarı Kartlar: DK 62: İlhan Faruk Es (Arsinspor), DK 63: Miraç Çakmak (Arsinspor), DK 65: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 71: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor), DK 90: Anıl Yıldırım (Kızılcabölükspor)

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