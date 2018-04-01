Arsinspor 1 - Kızılcabölükspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Arsinspor ile Kızılcabölükspor Arsin İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Enes Yılmaz, Caner İlyas, Miraç Çakmak, Haluk Ulaşoğlu, İlhan Faruk Es, Serkan Demirezen (81' Alican Abanoz), Bekir Can Kara, Recep Kuşcu (46' Mahmut Bektaş), Onur Berber, Yiğit Kabasoğlu (58' Mesut Yaylı)
Teknik Direktör: Sinan Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Kızılcabölükspor: Mert Can Dadan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (65' Ramazan Erarslan), Mustafa Altun (73' Samet Dağlı), Taygun Vurgun, İlyas Ural, Mustafa Ethem Erboğa (86' Hasan Kaya), Gökhan Özer, Anıl Yıldırım
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barkın Kara, Mutlu Çiğdem, Yunus Doğan, Tolga Tugay İnan
Goller: DK 43: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 90: Miraç Çakmak (Arsinspor)
Sarı Kartlar: DK 62: İlhan Faruk Es (Arsinspor), DK 63: Miraç Çakmak (Arsinspor), DK 65: Gökhan Özer (Kızılcabölükspor), DK 71: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor), DK 90: Anıl Yıldırım (Kızılcabölükspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.