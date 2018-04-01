Diyarbekirspor 0 - Tire 1922 Spor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında Diyarbekirspor ile Tire 1922 Spor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Emrah Kiraz, Gökhan Köseoğlu, Tugay Kırcalı, Emre Tosun, Ercüment Balıkçı, Muhammed Akarslan, Umut Dilek, Arda Havar (46' Osman Bayrak), Fatih Ergen (90' Taner Yıldız), Aykut Çift (76' Yakup Alkan)
Teknik Direktör: Nurettin Şero
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Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (74' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl (84' Yunus Şimşek), Sefa Durmuş, Sergen Yakupçebioğlu
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serhad Ürkmez, Tunay Ateş, Ahmet Yaşılak, Gökhan Dereli
Sarı Kartlar: DK 29: Ercüment Balıkçı (Diyarbekirspor), DK 77: Nihat Yılmaz (Tire 1922 Spor)
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