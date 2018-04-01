Van BŞB 2 - Muğlaspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında Van BŞB ile Muğlaspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.
Van BŞB: Sefa Demirses, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökhan Çakır, Zekeriya Çakırca, Sedat Komi, Baran Basut, Tayfun Aydoğan
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
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Muğlaspor: Barış Başkan, Yasin Öztop, Alican Özaltun, Ömerül Faruk İşler, Polat Ertek, Ender Acar, Ali Koçak, Nizamettin Emirhan Kılıç, Yağız Rüştü Aktaş, Emre Gemici, Melik Yeğin
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Hakem: Cihan Ataş, Sedat Bayrak, Can Öztekin, Burak Kaplan
Goller: DK 29: Fahrettin Bıyıklı (Muğlaspor), DK 41: Tayfun Aydoğan (Van BŞB), DK 87: Gökhan Ünal (Van BŞB)
Kırmızı Kart: DK 46: Ali Koçak (Muğlaspor)
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