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Van BŞB 2 - Muğlaspor 1
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VAN BŞB 2 - MUĞLASPOR 1

Van BŞB 2 - Muğlaspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında Van BŞB ile Muğlaspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.

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Van BŞB 2 - Muğlaspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında Van BŞB ile Muğlaspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.

Van BŞB: Sefa Demirses, Mutlu İlengöz, Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Serdar Cansu, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökhan Çakır, Zekeriya Çakırca, Sedat Komi, Baran Basut, Tayfun Aydoğan

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Muğlaspor: Barış Başkan, Yasin Öztop, Alican Özaltun, Ömerül Faruk İşler, Polat Ertek, Ender Acar, Ali Koçak, Nizamettin Emirhan Kılıç, Yağız Rüştü Aktaş, Emre Gemici, Melik Yeğin

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Cihan Ataş, Sedat Bayrak, Can Öztekin, Burak Kaplan

Goller: DK 29: Fahrettin Bıyıklı (Muğlaspor), DK 41: Tayfun Aydoğan (Van BŞB), DK 87: Gökhan Ünal (Van BŞB)

Kırmızı Kart: DK 46: Ali Koçak (Muğlaspor)

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