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12 Bingölspor 1 - Kozan Bel.SK 0
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12 BİNGÖLSPOR 1 - KOZAN BEL.SK 0

12 Bingölspor 1 - Kozan Bel.SK 0

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında 12 Bingölspor ile Kozan Bel.SK Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.

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12 Bingölspor 1 - Kozan Bel.SK 0

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında 12 Bingölspor ile Kozan Bel.SK Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.

12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Gökhan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Sercan Sevinç (85' Recep Macar), Doğancan Kılıç, Fatih Uyar, Barış Şaffak (59' Mahsum Kara), Enver Abdullah Filiz, Ogün Aytaç Yavuz, Harun Kavaklıdere, Tunahan Nazlı (59' Mehmet Ali Can)

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Samet Yeniceli, Metehan Yatkın, Rıdvan Türker, Oğuzhan Malcı, Emrah Kaya, Yasin Hatipoğlu (83' Gökhan Erdoğan), Hakan Çakır, Savaş Yorulmaz, Murat Torun, Ertuğrul Köktürk (73' Sedat Dağ)

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Raşit Yorgancılar, Bekir Yücel, Abdülhamit Söyler, Tayfun Sarı

Gol: DK 71: Mehmet Ali Can (12 Bingölspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor), DK 65: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 88: Recep Macar (12 Bingölspor), DK 90: Mahsum Kara (12 Bingölspor)

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