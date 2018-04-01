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Payas Bel. 2 - Elaziz Belediyespor 1
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PAYAS BEL. 2 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Payas Bel. 2 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Payas Bel. ile Elaziz Belediyespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Payas Bel. 2-1 kazandı.

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Payas Bel. 2 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Payas Bel. ile Elaziz Belediyespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Payas Bel. 2-1 kazandı.

Payas Bel.: Suphi Dağ, Fatih Baydemir, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm (57' Umut Eskiköy), Tevfik Şanver, Zeki Korkmaz, Necmi Çoban, Deniz Karadeniz, İhsan Uğur Göktaş, Çetin Turan, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Abdullah Temircan, Volkan Çekiç, İsmail Türkaslan, Furkan Camcı (64' Fahri Genç), Çağlayan Alpsatan (67' Okan Sarı), Nihat Apaydın, Kadir Taşoğlu, Muhammet Ali Aydın, Volkan Serim, Muhammed Akyıldız (82' Orhan Pala)

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Hakem: Adem Bozkurt, Adem Şahan, Hakan Akkaynak, Emrullah Doğan

Goller: DK 52: Murat Can Bölükbaşı (Payas Bel.), DK 58: Cuma Ali Üzüm (Payas Bel.), DK 75: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 17: Abdullah Temircan (Elaziz Belediyespor), DK 25: Muhammed Akyıldız (Elaziz Belediyespor), DK 40: Aykut Topal (Payas Bel.), DK 63: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor)

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