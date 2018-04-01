﻿
Bandırmaspor 1 - Altay 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BANDIRMASPOR 1 - ALTAY 1

Bandırmaspor 1 - Altay 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bandırmaspor ile Altay Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

154 Okunma

Bandırmaspor 1 - Altay 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bandırmaspor ile Altay Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bandırmaspor: Ali Türkan, Özgür Çelik, Bahri Can Avcı, Nurettin Kayaoğlu, Berkay Can Değirmencioğlu (55' Erdi Öner), David Kılınç, Oğuzhan Kayar, Birhan Vatansever, Mertcan Çam (51' Feyyaz Aydil), Erhan Şentürk, Hüseyin Altuğ Taş

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener, Maksut Taşkıran (67' İbrahim Ferdi Coşkun), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (65' Muharrem Ozan Cengiz), Doğan Karakuş (80' İbrahim Akın)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Turgut Doman, Turgut Evran, Mücahit Değermenci, Erdoğan Özkaya

Goller: DK 6: Doğan Karakuş (Altay), DK 41: David Kılınç (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor), DK 77: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 90: Ali Türkan (Bandırmaspor), DK 90: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 90: Bahri Can Avcı (Bandırmaspor)

﻿

İşte Bandırmaspor - Altay maçında ilk 11'ler
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
TFF 2. Lig'de görünüm
Nazilli Belediyespor 0 - Bandırmaspor 3
İşte Nazilli Belediyespor - Bandırmaspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿