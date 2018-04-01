Bandırmaspor 1 - Altay 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bandırmaspor ile Altay Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bandırmaspor: Ali Türkan, Özgür Çelik, Bahri Can Avcı, Nurettin Kayaoğlu, Berkay Can Değirmencioğlu (55' Erdi Öner), David Kılınç, Oğuzhan Kayar, Birhan Vatansever, Mertcan Çam (51' Feyyaz Aydil), Erhan Şentürk, Hüseyin Altuğ Taş
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
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Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Serkan Sözmen, Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener, Maksut Taşkıran (67' İbrahim Ferdi Coşkun), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (65' Muharrem Ozan Cengiz), Doğan Karakuş (80' İbrahim Akın)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Turgut Doman, Turgut Evran, Mücahit Değermenci, Erdoğan Özkaya
Goller: DK 6: Doğan Karakuş (Altay), DK 41: David Kılınç (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor), DK 77: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 90: Ali Türkan (Bandırmaspor), DK 90: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 90: Bahri Can Avcı (Bandırmaspor)
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