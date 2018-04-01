﻿
Tarsus İdman Yurdu 3 - Düzyurtspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

TARSUS İDMAN YURDU 3 - DÜZYURTSPOR 1

Tarsus İdman Yurdu 3 - Düzyurtspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Düzyurtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-1 kazandı.

180 Okunma

Tarsus İdman Yurdu 3 - Düzyurtspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Düzyurtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-1 kazandı.

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir (73' Barış Türkmen), Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Samet Eker, Yılmaz Can Taşkıran (69' Mahmut Metin), Alper Yener, Ergun Cengiz (81' Mümin Aysever)

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın, Murat Kan (7' Nurullah Dağaşan), Emre Akgün, Miraç Acer, Ali Kemal Başaran (80' Necati Baş), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (80' Serkan Osma), Mahmut Emin Kabul, Taşkın Kartal, Taha Gür

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Hakan Ülker, Sedat Etik, Murat Erölmez, Samet Tükenmez

Goller: DK 20: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 39: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 53: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu), DK 86: Nurullah Dağaşan (Düzyurtspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu), DK 86: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu)

﻿

İşte Tarsus İdman Yurdu - Düzyurtspor maçında ilk 11'ler
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
TFF 3. Lig'de görünüm
Cizrespor 1 - Tarsus İdman Yurdu 2
Cizrespor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿