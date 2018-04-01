Tarsus İdman Yurdu 3 - Düzyurtspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Düzyurtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 3-1 kazandı.
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir (73' Barış Türkmen), Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Samet Eker, Yılmaz Can Taşkıran (69' Mahmut Metin), Alper Yener, Ergun Cengiz (81' Mümin Aysever)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Samet Aydın, Murat Kan (7' Nurullah Dağaşan), Emre Akgün, Miraç Acer, Ali Kemal Başaran (80' Necati Baş), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (80' Serkan Osma), Mahmut Emin Kabul, Taşkın Kartal, Taha Gür
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ülker, Sedat Etik, Murat Erölmez, Samet Tükenmez
Goller: DK 20: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 39: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 53: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu), DK 86: Nurullah Dağaşan (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu), DK 86: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu)
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