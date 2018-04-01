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Turgutluspor 1 - Gölcükspor 0
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TURGUTLUSPOR 1 - GÖLCÜKSPOR 0

Turgutluspor 1 - Gölcükspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında Turgutluspor ile Gölcükspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.

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Turgutluspor 1 - Gölcükspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında Turgutluspor ile Gölcükspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen (80' Ömer Arslan), Abdullah Berkay Velivar, Emre Avcı, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Fatih Çakır (84' Ferhat Katipoğlu), Emin Altunay, Kadir Torbacı, Ozan Şamiloğlu (46' Fatih Somuncu), Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı

Gölcükspor: İlyas Türengül, İbrahim Demirer, Furkan Saki, Furkan Özyapı (70' Ahmet Özer), Selim Dedekoç, Cenk Cengiz, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer (60' Ferhat Aras), Oktay Balcı

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Hakem: Erhan Kutlu, Eren Özçelik, Mustafa Tosun, Safa Yılmaz

Gol: DK 36: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: DK 50: Mustafa Özgen (Turgutluspor), DK 59: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 71: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 90: Abdullah Berkay Velivar (Turgutluspor)

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