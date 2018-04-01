Bergama Bel. 1 - Manisa BŞB.SK 2
TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Bergama Bel. ile Manisa BŞB.SK Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-1 kazandı.
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Semih Durmuş (73' Sercan Karagöz), Metehan Çakal, Tuncer Baysal, Mehmet Tatlı, Tufan Deniz Gelen, Hakan Sayar, Emre İşçiler, Jiyan Yavuz (46' Zafer Çevik), Ozan Murat Başyılmaz, Hacı Ömer Doğru (46' Ulaş Sarı)
Teknik Direktör: Bulut Turhan
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Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar (74' Mehmet Kuruoğlu), Oğuzhan Yazıcı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (86' Kaan Güdü), Abdurrahman Emir Alagöz, Olcay Turhan, İsmail Köse, Tolga Şahin (81' Çağrı Giritlioğlu), Ali Öztürk, Umut Kaya
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Feridun Daldaş, Muratcan Ilgaz, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Ali Akdeniz
Goller: DK 8: Olcay Turhan (Manisa BŞB.SK), DK 36: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 71: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.)
Sarı Kartlar: DK 45: Tolga Şahin (Manisa BŞB.SK), DK 49: Zafer Çevik (Bergama Bel.), DK 54: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK), DK 73: Umut Kaya (Manisa BŞB.SK), DK 79: Ozan Murat Başyılmaz (Bergama Bel.), DK 82: Metehan Çakal (Bergama Bel.), DK 90: İsmail Köse (Manisa BŞB.SK)
Kırmızı Kart: DK 88: Umut Kaya (Manisa BŞB.SK)
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