Bayburtspor 3 - Batman Petrol 1
TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Bayburtspor ile Batman Petrol Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.
Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güray Gazioğlu (83' Hacı Şükrü Çiçek), Özkan Toprak, Nazif Şener (46' Güney Tutcuoğlu), Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım, Eren Açıkgöz, Gökhan Korkmaz (59' Ali Kemal Yükseker)
Teknik Direktör: Özgür Zengin
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Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya (70' Serhat Özyılmaz), Veysel Karadağ (83' Atilla Erel), Erman Taşkın, Halil Aşut, Ramazan Kaya, Emre Aydın, Samed Kartal, Hakan Soylu, Reha Kurt
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Temel, Gökhan Özkan, Hasan Cebeci, Efe Soysal
Goller: DK 43: Reha Kurt (Batman Petrol), DK 52: Eren Açıkgöz (Bayburtspor), DK 79: Celal Aras (Bayburtspor), DK 89: Hasan Güleryüz (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor), DK 69: Erman Taşkın (Batman Petrol)
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