﻿
Bayburtspor 3 - Batman Petrol 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAYBURTSPOR 3 - BATMAN PETROL 1

Bayburtspor 3 - Batman Petrol 1

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Bayburtspor ile Batman Petrol Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

154 Okunma

Bayburtspor 3 - Batman Petrol 1

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Bayburtspor ile Batman Petrol Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 3-1 kazandı.

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Zafer Aydoğdu, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güray Gazioğlu (83' Hacı Şükrü Çiçek), Özkan Toprak, Nazif Şener (46' Güney Tutcuoğlu), Aykut Sarıdoğan, Mert Özyıldırım, Eren Açıkgöz, Gökhan Korkmaz (59' Ali Kemal Yükseker)

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Ensar Çetinkaya (70' Serhat Özyılmaz), Veysel Karadağ (83' Atilla Erel), Erman Taşkın, Halil Aşut, Ramazan Kaya, Emre Aydın, Samed Kartal, Hakan Soylu, Reha Kurt

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Hakem: Erdem Temel, Gökhan Özkan, Hasan Cebeci, Efe Soysal

Goller: DK 43: Reha Kurt (Batman Petrol), DK 52: Eren Açıkgöz (Bayburtspor), DK 79: Celal Aras (Bayburtspor), DK 89: Hasan Güleryüz (Bayburtspor)

Sarı Kartlar: DK 24: Zafer Aydoğdu (Bayburtspor), DK 69: Erman Taşkın (Batman Petrol)

﻿

Bayburtspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
TFF 3. Lig'de görünüm
Batman Petrol 1 - Halide Edip Adıvarspor 0
Manisa BŞB.SK 1 - Bayburtspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿