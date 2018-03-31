﻿
Beşiktaş 1 - Alanyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ 1 - ALANYASPOR 0

Beşiktaş 1 - Alanyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

291 Okunma

Beşiktaş 1 - Alanyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (80' Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Alvaro Negredo (63' Jeremain Lens), Anderson Talisca (86' Vagner Love)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner (46' Giannis Maniatis), Serge Mbilla Etame (46' Lucas Villafanez), Efecan Karaca (70' Dyanfres Douglas), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Barış Şimşek, Kemal Yılmaz, Mehmet Metin, Bahattin Şimşek

Gol: DK 29: Anderson Talisca (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 34: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 53: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 70: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 72: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 89: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 90: Vagner Love (Beşiktaş), DK 90: Necip Uysal (Beşiktaş)

﻿

Beşiktaş - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci
BJK TV'de yeni dönem başladı
Fikret Orman'dan Talisca açıklaması!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿