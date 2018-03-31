Beşiktaş 1 - Alanyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (80' Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Alvaro Negredo (63' Jeremain Lens), Anderson Talisca (86' Vagner Love)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner (46' Giannis Maniatis), Serge Mbilla Etame (46' Lucas Villafanez), Efecan Karaca (70' Dyanfres Douglas), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Kemal Yılmaz, Mehmet Metin, Bahattin Şimşek
Gol: DK 29: Anderson Talisca (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 34: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 53: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), DK 70: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 72: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 89: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 90: Vagner Love (Beşiktaş), DK 90: Necip Uysal (Beşiktaş)
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