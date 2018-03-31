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Beşiktaş - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 27. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Barış Şimşek, Kemal Yılmaz, Mehmet Metin, Bahattin Şimşek

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