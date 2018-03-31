Beşiktaş - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 27. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Kemal Yılmaz, Mehmet Metin, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.