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Antalyaspor 2 - Bursaspor 0
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ANTALYASPOR 2 - BURSASPOR 0

Antalyaspor 2 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazandı.

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Antalyaspor 2 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques (85' Emre Güral), Hakan Özmert, Deniz Kadah (90' Chico), Souleymane Doukara, Milan Jevtovic (71' William Vainqueur)

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (62' Dzon Delarge), William Troost-ekong, Pablo Batalla, Furkan Soyalp (72' Moussa Sow), Mikel Agu, Abdullahi Shehu, Jires Kembo-ekoko, Bogdan Stancu (75' Yusuf Erdoğan)

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 30: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 72: Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 47: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 73: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 75: William Vainqueur (Antalyaspor)

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