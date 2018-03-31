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Ümit Özat basın toplantısına katılmadı!
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ÜMİT ÖZAT BASIN TOPLANTISINA KATILMADI!

Ümit Özat basın toplantısına katılmadı!

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat basın toplantısına katılmadı.

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Futbol Fedarasyonu talimatlarına göre maç sonrası basın toplantısına katılmak zorunda olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Detaylar az sonra...
"Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum"
Gençlerbirliği'nden bu sefer de "Yenenemezlik" serisi...
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Rezaletin istatistiği...
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Özat ne kadar bu kelimeyi sevmese de "REZALET, REZALET, REZALET"
Evkur Y.Malatyaspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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Gençlerbirliği gözünü deplasman puanlarına dikti
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3
Çubukbeyi
31 Mart 201817:56
Geçen hafta basın açıklaması yapmıştı daha ne hakkı var.”Anamızı alan kadı derdi kime anlatalım”.
2
060
31 Mart 201817:46
Yeter artık. Başkan yerinden memnun istifa etmiyor, teknik direktör yetinden memnun istifa etmiyor, oyuncular desen ruhsuzlar memnun, bir ben taraftar olarak mennun değilim. Galiba sadece ben istifa edecek gibi duruyor.
1
F.Kaya
31 Mart 201817:15
Ne diyecektiki dombili baykuş hasan!!!
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