Ümit Özat basın toplantısına katılmadı!

Geçen hafta basın açıklaması yapmıştı daha ne hakkı var.”Anamızı alan kadı derdi kime anlatalım”.

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31 Mart 201817:46

Yeter artık. Başkan yerinden memnun istifa etmiyor, teknik direktör yetinden memnun istifa etmiyor, oyuncular desen ruhsuzlar memnun, bir ben taraftar olarak mennun değilim. Galiba sadece ben istifa edecek gibi duruyor.