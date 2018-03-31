1461 Trabzon 2 - Erokspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında 1461 Trabzon ile Erokspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon 2-1 kazandı.
1461 Trabzon: Furkan Taş, Erhan Kurt, Aykut Civelek, Ahmet Eren, Yunus Emre Çakır, Yüksel Şişman, Semih Karadeniz, Melih Kabasakal, Savaş Çakır (90' Furkan Tütüncü), Murat Cem Akpınar (74' Yağızcan Erdem), Ali Han Tunçer (89' Gökhan Aydaş)
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
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Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Gökalp Seçal, Tolga Tekin, Engin Berk Nebioğlu (46' Uğur Işıkal), Adem Aydın, Aykut Emre Yakut (76' Cihan Yıldız), Safa Çağlar, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (86' Muharrem Efe), Mert Somay, Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ergin, Vedat Hoşnam, Volkan Efecioğlu, Emrah Asil Büyükyıldırım
Goller: DK 44: Yunus Emre Çakır (1461 Trabzon), DK 47: Savaş Çakır (1461 Trabzon), DK 70: Mert Somay (Erokspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Aykut Emre Yakut (Erokspor), DK 49: Yüksel Şişman (1461 Trabzon), DK 90: Tolga Tekin (Erokspor)
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