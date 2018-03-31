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Hacettepe Spor 4 - K.Maraşspor 3
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HACETTEPE SPOR 4 - K.MARAŞSPOR 3

Hacettepe Spor 4 - K.Maraşspor 3

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Hacettepe Spor ile K.Maraşspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hacettepe Spor 4-3 kazandı.

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Hacettepe Spor 4 - K.Maraşspor 3

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29. haftasında Hacettepe Spor ile K.Maraşspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 4-3 kazandı.

Hacettepe Spor: Übeyd Adıyaman, Aytaç Öden (46' Rahmi Can Karadaş), Orhan Evci (78' Berat Ayberk Özdemir), Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Kadir Arı (46' Mehmet Tuğrul Başkan), Soner Dikmen, Serdarcan Eralp, Noyan Öz

Teknik Direktör:

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Aytürk Halil Hocaoğlu (70' Evren Kilarcı), Cemal İşleyen, Ramiz Ok, Ethem Ercan Pülgir, Emin Aladağ (90' Hakan Koçaslan), Ramazan Kahya, Eser Akbaş, Devrim Taşkaya (75' Serbay Yağız), Burak Saban, Yakup Ramazan Zorlu

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar İla, Hakan Betaş, Şahin Berker

Goller: DK 4: Yakup Ramazan Zorlu (K.Maraşspor), DK 14: Aytaç Öden (K.Maraşspor), DK 18: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor), DK 65: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 76: Ramazan Kahya (K.Maraşspor), DK 80: Soner Dikmen (Hacettepe Spor), DK 90: Rahmi Can Karadaş (Hacettepe Spor)

Sarı Kartlar: DK 47: Orhan Evci (Hacettepe Spor), DK 88: Noyan Öz (Hacettepe Spor)

Kırmızı Kartlar: DK 90: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 90: Ethem Ercan Pülgir (K.Maraşspor)

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