Sancaktepe Bel. 2 - Afjet Afyonspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Sancaktepe Bel. ile Afjet Afyonspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Yener Demirci, Bahadır Erol, Recep Burak Yılmaz, Umut Koçin (82' Hamza Küçükköylü), Süleyman Olgun, Melik Derin, Caner Solmaz, İlker Avşar (90' Mehmet Abdullah Çoban), Gökhan Lekesiz (46' Serhat Koruk)
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Ali Kılıç (83' Abdulkadir Kuzey), Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, İsmet Benli, Erdi Zengin, Samet Cantürk, Emre Pehlivan (68' Uğur Karakoç), Oltan Karakullukçu, Ersel Aslıyüksek, Aykut Uluç (17' Tugay Adamcıl)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Mehmet Kağan Bingül, Yavuz Çetin
Goller: DK 60: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.), DK 79: Melik Derin (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kart: DK 47: İsmet Benli (Afjet Afyonspor )
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