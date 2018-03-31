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Halide Edip Adıvarspor 0 - Çatalca Spor 1
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 0 - ÇATALCA SPOR 1

Halide Edip Adıvarspor 0 - Çatalca Spor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Çatalca Spor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çatalca Spor 1-0 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 0 - Çatalca Spor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Çatalca Spor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 1-0 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, Gökhan Kılıç (60' Furkan Akbulut), Mustafa Cevret (72' Cemal Şener), Muhammed Raşit Şahingöz (40' Emre Pınar), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk

Teknik Direktör:

Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Arif Güner, Selçuk Çalışır, Deniz Bağlan (86' Ufuk Özcan), Eyüpcan Delibalta, Emre Turgut (78' Ömer Faruk Acı), Sertaç Gökaltın (70' Recep Akkemik), Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Veysel Kılıç, Barış Dillioğlu

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Hakem: Mehmet Ali Özer, Önder Çalış, Emrah Akkaya, Mete Aylıoğlu

Gol: DK 75: Recep Akkemik (Çatalca Spor)

Sarı Kartlar: DK 25: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 31: Gökhan Kılıç (Halide Edip Adıvarspor), DK 63: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 90: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor)

Kırmızı Kart: DK 37: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor)

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