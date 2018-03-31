Ofspor 1 - Yomraspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Ofspor ile Yomraspor İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.
Ofspor: Beycan Kaya, Ferhat Aydın (9' Muhsin Polat), Fatih Kaan Arıman, Furkan Karabatak, Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Hamdi Dereli, Sergen İlhan, Abdulkadir Kaplan, Talha Aydemir
Teknik Direktör:
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Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Mehmetcan Köse, Alaattin Tosun, Münür Satılmış, Enes Erdal İç, Hamit Bayraktar, Ali Özgür Basa, Yasin Reis
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Hakem: Murat Türkoğlu, Erhan Gündoğdu, Ünal Doğru, Murat Demir
Gol: DK 69: Talha Aydemir (Ofspor)
Sarı Kart: DK 35: Hamit Bayraktar (Yomraspor)
Kırmızı Kartlar: DK 88: (Yomraspor), DK 88: (Ofspor)
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