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Ofspor 1 - Yomraspor 0
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OFSPOR 1 - YOMRASPOR 0

Ofspor 1 - Yomraspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Ofspor ile Yomraspor İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.

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Ofspor 1 - Yomraspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 29. haftasında Ofspor ile Yomraspor İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ofspor 1-0 kazandı.

Ofspor: Beycan Kaya, Ferhat Aydın (9' Muhsin Polat), Fatih Kaan Arıman, Furkan Karabatak, Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Hamdi Dereli, Sergen İlhan, Abdulkadir Kaplan, Talha Aydemir

Teknik Direktör:

Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Mehmetcan Köse, Alaattin Tosun, Münür Satılmış, Enes Erdal İç, Hamit Bayraktar, Ali Özgür Basa, Yasin Reis

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Murat Türkoğlu, Erhan Gündoğdu, Ünal Doğru, Murat Demir

Gol: DK 69: Talha Aydemir (Ofspor)

Sarı Kart: DK 35: Hamit Bayraktar (Yomraspor)

Kırmızı Kartlar: DK 88: (Yomraspor), DK 88: (Ofspor)

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