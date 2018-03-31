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Bucaspor 1 - Amed Sportif 1
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BUCASPOR 1 - AMED SPORTİF 1

Bucaspor 1 - Amed Sportif 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bucaspor ile Amed Sportif Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bucaspor 1 - Amed Sportif 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bucaspor ile Amed Sportif Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Murat Akyüz, Sancar Yıldırım (48' Cuma Menize), Uğurcan Yazğılı, Onur Alkan, İbrahim Şirin, Ömer Kanberoğlu (76' Deniz Pero), Oğuz Aydın (81' Devrim Bekar), İlyas Çakmak, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Amed Sportif: Zülküf Özer, Ercan Çapar, Fatih Kılıçkaya, Oğuz Çetinkaya (58' Muhammet Sercan Türkeri), İbrahim Sürgülü, Mansur Çalar, Cumhur Yılmaztürk, Muhammed Burak Taşdemir (78' Ömer Karancı), Okan Dernek, Timur Kosovalı, Muhammet Yılmaz (72' Ferhat Canlı)

Teknik Direktör:

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Mehmet Vargün, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Fevzi Erdem Akbaş

Goller: DK 24: Timur Kosovalı (Amed Sportif), DK 90: Saruhan Fındıkcı (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Ömer Kanberoğlu (Bucaspor), DK 35: Sancar Yıldırım (Bucaspor), DK 54: Cumhur Yılmaztürk (Amed Sportif), DK 57: Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif), DK 82: Okan Dernek (Amed Sportif), DK 89: Uğurcan Yazğılı (Bucaspor)

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