Giresunspor 0 - Altınordu 0
TFF 1.Lig 29. haftasında Giresunspor ile Altınordu Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Giresunspor: Ahmet Şahin, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Panajotis Dimitriadis, Recep Aydın (65' Fatih Atik), Dmytro Korkishko (88' Sinan Özkan), Ahmed Abed (90' Mert Örnek), Dodo, Henrique Almeida
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Deniz Vural, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (85' Muhammed Rıdvan Özdemir), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı (62' Berkay Samancı), Enis Durak (64' Alican Özfesli), Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Ahmet Ayaz, Zorbay Küçük
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