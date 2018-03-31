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Boluspor 2 - Gaziantepspor 0
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BOLUSPOR 2 - GAZİANTEPSPOR 0

Boluspor 2 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 29. haftasında Boluspor ile Gaziantepspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.

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Boluspor 2 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 29. haftasında Boluspor ile Gaziantepspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Andre Santos (67' Mustafa Durak), İshak Çakmak, Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (66' İrfan Başaran), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (80' Caner Cavlun)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Oktay Aydın (46' Serhan Yılmaz), İlker Günaslan, Deniz Solmaz, Mustafa Bayram Çakır, Zeki Sinanoğlu, Gökhan Çamur, Hasan Genç, Ahmet Olğun, Yusuf Erdem (64' Mehmet Sait Üzümcü), Erdal Ahmet Özdemir (81' Harun Enes Nural)

Teknik Direktör:

Hakem: Caner Ak, Cemal Alpay, Gökhan Barcın, Gürel Uzuner

Goller: DK 1: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 45: Cengiz Umut Meraş (Boluspor)

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