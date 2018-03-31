Kocaelispor 2 - Cizrespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 29. haftasında Kocaelispor ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-1 kazandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Ali Keten (70' Onur Öztonga), Hamza Mutlu (72' Mert Yavuz), Mesut Özdemir, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Mehmet Avcı (63' Burak Özbakır)
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
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Cizrespor: Burak Kapan, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Sayim Çelik, Burak Ayaz, Hurşut Meriç, Şamil Ünal (55' Hakan Albayrak), Gökhan Ünver, Önder Karaboğa, Vedat Aydın (67' Cemre Atmaca), Mustafa Coşkun (85' Mazlum Öndil)
Teknik Direktör: Orhan Uçak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Cinek, Metin Cebeci, Mürvet Yavuztürk, Adem Karakaya
Goller: DK 18: Sinan Pektemek (Kocaelispor), DK 47: Burak Süleyman (Kocaelispor), DK 76: Mustafa Coşkun (Cizrespor)
Sarı Kartlar: DK 36: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 77: Onur Öztonga (Kocaelispor), DK 90: Can Emre Yücel (Kocaelispor)
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