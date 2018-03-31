İnegölspor 2 - Kastamonuspor 1966 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında İnegölspor ile Kastamonuspor 1966 İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Emrah Dağ (87' Ömer Faruk Çalışkan), Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Barış Sinan Üstün (46' Enes Ata), Ahmet Hakan Şahin (62' Kaan Aygün)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Haberleri İstatistikleri
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Oğuz Özden, Savaş Tağa, Ümit Karaal, Salih Sefercik, Halil İbrahim Tuna, Mustafa Pınar, Youssef Yeşilmen (81' Cengizhan Akgün), Muhammet Haşim Çoban, Oğuzhan Öztürk (74' Burak Can Kunt)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Cemalettin Gündoğdular, Mustafa Onur Özgenç, Emre Yüksel
Goller: DK 57: Enes Ata (İnegölspor), DK 64: Gökhan Kurumuş (İnegölspor), DK 90: Halil İbrahim Tuna (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 28: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 32: Oğuz Özden (Kastamonuspor 1966), DK 44: Savaş Tağa (Kastamonuspor 1966), DK 63: Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966)
Kırmızı Kart: DK 71: Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966)
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