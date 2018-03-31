Gençlerbirliği'nden bu sefer de "Yenenemezlik" serisi...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 10 maç kaybetmeme serisi yakalayan Gençlerbirliği, 5 haftadır galibiyet yüzü görmedi.

Onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezona teknik direktör Ümit Özat ile başlayan, 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin ardından yeniden Özat ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, 13. haftada genç teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maçta Osmanlıspor'a yenildi.

Mor-sarılı ekip karşısında alınan mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlıların yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini, 24. haftada, Mesut Bakkal'ın teknik direktör olarak ilk kez görev yaptığı maçta, Aytemiz Alanyaspor son verdi.

Sezonda son galibiyetini 22. haftada Ankara'da Göztepe karşısında alan başkent temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Medipol Başakşehir ile 23. haftada deplasmanda 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 24. haftada Aytemiz Alanyaspor'a ve 25. haftada da Beşiktaş'a aynı skorla 1-0 kaybetti.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26. haftada oynanan maçın 90 3. dakikasında attığı golle 1-1 berabere kalarak 1 puanı kurtaran kırmızı-siyahlılar, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

İlhan Cavcav Sezonu'nda zor günler geçiren ve son 4 haftada hanesine sadece 1 puan yazdırabilen kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta başkentte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının ardından sırasıyla Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile karşılaşacak.