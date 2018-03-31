A. Bağcılar 1 - Ankara Demirspor 4
TFF 3.Lig 2.Grup 29. haftasında A. Bağcılar ile Ankara Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 4-1 kazandı.
A. Bağcılar: Eren Yılmaz, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer (46' Emre Baysal), Sezer Yıldırım (66' Enes Kaya), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Sefer Sever, Bertuğ Başdemir, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Murat Batuhan Abdikoğlu (46' Ertuğrul Yıldırım)
Teknik Direktör: Armağan Turhan
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Ankara Demirspor: Süleyman Kasap, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Burak Sürmeli (79' Hasan Ahmet Sarı), Bilal Özhan (45' Burak Aydın), Hasan Kaya, Çınar Tarhan, Muhammed Enes Yılmaz (65' Furkan Işıkdemir)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: A.s.buğrahan Koca, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Özer, Mikail Meşe
Goller: DK 28: Burak Öksüz (Ankara Demirspor), DK 40: Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor), DK 57: Sefer Sever (A. Bağcılar), DK 62: Hasan Kaya (Ankara Demirspor), DK 74: Burak Sürmeli (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Furkan Mehmet Tuncer (A. Bağcılar), DK 42: Murat Batuhan Abdikoğlu (A. Bağcılar), DK 45: Sezer Yıldırım (A. Bağcılar), DK 65: Çınar Tarhan (Ankara Demirspor), DK 89: Emre Baysal (A. Bağcılar)
Kırmızı Kart: DK 65: Recep Berk Elitez (A. Bağcılar)
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