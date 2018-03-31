Etimesgut Bld. 7 - Mersin İdmanyurdu 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Etimesgut Bld. ile Mersin İdmanyurdu Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 7-1 kazandı.
Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz (53' Tugay Özcan), Ömer Esenkaya, Erçin Ilgaz, Caner Yılmaz, Sabri Turgut, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Mehmet Bektaş (71' Emrah Bozkurt), Mehmet Fuat Gölbaşı (79' Yaşar Çetin)
Teknik Direktör: Aykan Atik
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Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Bekir Can Sönmez, Mert Arabacı, Mustafa Çiçekli, Doğukan Ateş (76' Abdurrahman Türkmen), Kudbettin Tekin Oğrak (35' Emre Güney Aras), Emre Can Dönmez, Oğuz Can Yorulmuş, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Ömer Akgün (41' Enes Samet Toprak)
Teknik Direktör: Nasır Belci
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sabit Selvi, Özcan Genel, Sezgin Altun, Volkan Okur
Goller: DK 8: Eser Yayla (Etimesgut Bld.), DK 17: Erçin Ilgaz (Etimesgut Bld.), DK 20: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.), DK 30: Eser Yayla (Etimesgut Bld.), DK 37: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.), DK 51: Mert Arabacı (Mersin İdmanyurdu), DK 70: Mehmet Bektaş (Etimesgut Bld.), DK 79: Emrah Bozkurt (Etimesgut Bld.)
Sarı Kartlar: DK 35: Bekir Can Sönmez (Mersin İdmanyurdu), DK 41: Halil İbrahim Can (Etimesgut Bld.), DK 59: Doğukan Ateş (Mersin İdmanyurdu)
Kırmızı Kart: DK 57: Bekir Can Sönmez (Mersin İdmanyurdu)
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