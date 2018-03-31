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Menemen Bel. 1 - Sivas Belediyespor 1
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MENEMEN BEL. 1 - SİVAS BELEDİYESPOR 1

Menemen Bel. 1 - Sivas Belediyespor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Menemen Bel. ile Sivas Belediyespor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Menemen Bel. 1 - Sivas Belediyespor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Menemen Bel. ile Sivas Belediyespor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can (68' Mert Kula), Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen, Samet Günhan (46' Yıldıray Koçal), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Kerem Bulut (83' Ozan Papaker), Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Suat Kaya

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Ali Aydın, Uğur Bulut, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Ahmet Arı (46' İlker Sayan), Hüseyin Bak, Samet Katanalp, Seyid Ahmet Han (84' Sinan Akaydin), Eren Görür, Niyazi Batuhan Salman (53' Feyyaz Belen)

Teknik Direktör: Cevat İrez

Hakem: Yasin Kol, Özcan Sultanoğlu, Arif Dilmeç, Alper Oran

Goller: DK 52: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 85: Samet Katanalp (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 6: Yasin Güreler (Menemen Bel.), DK 32: Hüseyin Bak (Sivas Belediyespor), DK 33: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), DK 40: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 45: Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), DK 53: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), DK 54: Serkan Demirol (Sivas Belediyespor), DK 75: Seyid Ahmet Han (Sivas Belediyespor), DK 78: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 83: Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), DK 90: Bayram Olgun (Menemen Bel.)

Kırmızı Kart: DK 46: Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)

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