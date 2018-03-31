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REZALETİN İSTATİSTİĞİ...

Rezaletin istatistiği...

Murat Cavcav & Ümit Özat şimdi kendileri ile gurur duyabilirler...

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Geçtiğimiz sezon 8’nci olarak ligi tamamlayarak son 10 yılın en iyi Gençlerbirliği diye pazarlanmaya çalışılan Gençlerbirliği, kulübün kasasındaki paranın çok büyük kısmının harcanmasına rağmen ligin dibinden kurtulamıyor.

Teknik Direktör Ümit Özat düzenlediği basın toplantısında her ne kadar “Sorun yok” mesajı verse de aslında sorunun ne kadar büyük olduğu ortada.

27’nci hafta itibari ile sadece 27 puan toplayabilen Gençlerbirliği, rakipleri Osmanlıspor ve Konyaspor maçının sonucuna göre en iyi ihtimalle 16’ncı sıradaki yerinde kalacak. Konyaspor’un yenmesi durumunda ise küme düşmesi nerede sezon başında kesinleşen Karabükspor’un ardından 17’nci sıraya düşecek.

TARİHİN EN KÖTÜ 2’NCİ GENÇLERBİRLİĞİ

İstatistikler ise basın toplantısında söylenenlerin aksine manzaranın ne kadar korkunç olduğunu ortaya koyuyor.

27’nci hafta itibari ile tarihinde en az puanı küme düştüğü 1997-1998 sezonunda küme düşmüştü! O sezon sadece 25 puan toplayabilen Gençlerbirliği, bu sezon ise 27 haftada 27 puan toplayarak tarihinin en kötü 2’nci takımı olmayı başardı. Bunun da kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda, oğlunun yönettiği kulüpte yaşanıyor olması da rezaletin bir başka boyutunu oluşturuyor.

Sadece 1 senede 26 transfer yaparak kendi rekorunu da kıran Gençlerbirliği’nin ligde kalıp kalamayacağı ise bilinmiyor.  En son 19 Şubat’ta Göztepe’yi 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırabilen Gençlerbirliği, o tarihten sonra oynadığı Akhisar ve Başakşehir maçlarında berabere kalırken Alanyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatya maçlarında sahadan yenik ayrıldı.  

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS
  • İSTATİSTİK (gencler.org)
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Abdurrahman Kirmizi
31 Mart 201816:17
Bu takim by hocayla bu sezon bir mac daha kazanirsa surpriz olur. Oyuncular Umit Ozata olan inanclarini kaybetmis gorunuyor. Hani 1-1 dir son dakikada yikilirsin bu oylede degil 3 ve 4. Goller oyuncularin umurunda bile degildi. Ilk yarida hakem biraz daha dikkat etse adamlarin 1 tanede garanti penaltisi var. 26 oyuncu alarak basarili olmus kac takim var dunyada? Takim gecen sene elindeki kadronun uzerine 4-5 tane kalitesi ispatli oyuncu transfer etseydi o 9.lugun uzerine birseyler insa edebilirdik. Umit Ozat serefli bir adamsa istifa eder gider.Baskan bana guvendi yari yolda birakamam martavali ile baslayacak o baska.Bu takim kumede kalamaz onu hepimiz adimiz gibi biliyoruz ama uyarilari kaale almayip ukalalik edenler duymuyor.
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Çubukbeyi
31 Mart 201816:09
Sayın Başkan takım göz göre göre kümeye gidiyor.Dilim varmıyor söylemeye ancak bunca ikazlara rağmen bu adamı tutmanız ne ile tarif edilir anlamış değilim.Bu şahıs ile katolik nikahımı yaptınız lütfen gönderin gitsin daha bundan sonra hayır gelmez hiç olmaz ise adam gibi düşelim.Bu şahıs abdest tutmaz gayrı ALLAH rızası için bir maç kazan o da yok .Mesut Bakkal a sermaye verseydiniz şu an takım ilk 10 da olurdu.Saygılar.size ve Utanmayanlarada selam olsun.
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Zekai oflaz
31 Mart 201815:54
26 tane kazma alınacagına 5 tane FUTBOLCU alamayan bu sözde teknik direktörün başkanın futbol bilgisinden ve futbolcu anlayışının....
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Mehmet Soylu
31 Mart 201815:45
Başkan demişti zaten yeni seri yakalayacağız diye. Göz göre göre takımı buralara sürükleyenlere yazıklar olsun.
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