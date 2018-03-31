Rezaletin istatistiği...

Geçtiğimiz sezon 8’nci olarak ligi tamamlayarak son 10 yılın en iyi Gençlerbirliği diye pazarlanmaya çalışılan Gençlerbirliği, kulübün kasasındaki paranın çok büyük kısmının harcanmasına rağmen ligin dibinden kurtulamıyor.

Teknik Direktör Ümit Özat düzenlediği basın toplantısında her ne kadar “Sorun yok” mesajı verse de aslında sorunun ne kadar büyük olduğu ortada.

27’nci hafta itibari ile sadece 27 puan toplayabilen Gençlerbirliği, rakipleri Osmanlıspor ve Konyaspor maçının sonucuna göre en iyi ihtimalle 16’ncı sıradaki yerinde kalacak. Konyaspor’un yenmesi durumunda ise küme düşmesi nerede sezon başında kesinleşen Karabükspor’un ardından 17’nci sıraya düşecek.

TARİHİN EN KÖTÜ 2’NCİ GENÇLERBİRLİĞİ

İstatistikler ise basın toplantısında söylenenlerin aksine manzaranın ne kadar korkunç olduğunu ortaya koyuyor.

27’nci hafta itibari ile tarihinde en az puanı küme düştüğü 1997-1998 sezonunda küme düşmüştü! O sezon sadece 25 puan toplayabilen Gençlerbirliği, bu sezon ise 27 haftada 27 puan toplayarak tarihinin en kötü 2’nci takımı olmayı başardı. Bunun da kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda, oğlunun yönettiği kulüpte yaşanıyor olması da rezaletin bir başka boyutunu oluşturuyor.

Sadece 1 senede 26 transfer yaparak kendi rekorunu da kıran Gençlerbirliği’nin ligde kalıp kalamayacağı ise bilinmiyor. En son 19 Şubat’ta Göztepe’yi 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırabilen Gençlerbirliği, o tarihten sonra oynadığı Akhisar ve Başakşehir maçlarında berabere kalırken Alanyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatya maçlarında sahadan yenik ayrıldı.