Demir Grup Sivasspor 1 - K Karabükspor 0
Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile K Karabükspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Auremir Dos Santos, Hakan Bilgiç, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (46' Mert Hakan Yandaş), Robinho, Arouna Kone (68' Zoro Cyriac), Thievy Bifouma
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Herve Kage (57' Andrey Bliznichenko), Alican Karadağ (81' Murat Akın), Leandrinho (69' Ahmet Karadayı), Osman Çelik, Hamidou Traore, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Cem Satman, Mehmet Kısal, Alper Çetin
Gol: DK 47: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Hakan Aslantaş (K Karabükspor), DK 29: John Boye (Demir Grup Sivasspor), DK 33: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 77: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor), DK 88: Zoro Cyriac (Demir Grup Sivasspor), DK 90: İshak Doğan (K Karabükspor)
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