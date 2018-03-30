Demir Grup Sivasspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Robson De Souza, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Hamıdou Traore, Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Herve Kage
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Cem Satman, Mehmet Kısal, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.