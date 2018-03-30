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Demir Grup Sivasspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - K KARABÜKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Demir Grup Sivasspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Demir Grup Sivasspor - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Auremır Evangelısta Dos Santos, John Boye, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Robson De Souza, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Hamıdou Traore, Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Herve Kage

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Ali Şansalan, Cem Satman, Mehmet Kısal, Alper Çetin

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