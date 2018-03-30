Cengiz Ünder'den kötü haber!

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder için Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco'dan bugün bir açıklama geldi.
Di Francesco, bugün Bologna karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda sol uyluğundan kas sakatlığı geçiren Cengiz Ünder'in Bologna'yla oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını ifade etti.
Serie A'nın 30. haftasındaki mücadelede takımını yalnız bırakacak olan Cengiz'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya karşı oynayıp oynamayacağı da henüz belirsiz. Milli futbolcunun zorlu Barcelona maçının kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği genç yıldıza uygulanacak tedavinin sonucuna göre şekillenecek.
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