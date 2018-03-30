﻿
Galatasaray taktik çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY TAKTİK ÇALIŞTI

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

304 Okunma

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, sınırlı alanda çift kale taktik oyun ile savunma ve hücum çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu Ryan Donk'un 32. yaş gününün, antrenman öncesi sahada pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor sözleri!
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Terimli Galatasaray'dan Trabzonspor'a büyük üstünlük
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿