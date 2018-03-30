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Ahmet Gökçek kontraataktan gol yedi
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AHMET GÖKÇEK KONTRAATAKTAN GOL YEDİ

Ahmet Gökçek kontraataktan gol yedi

Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü eski başkanlarından Ahmet Gökçek'in yaptığı açıklamaların ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.

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İşte kulüpten yapılan açıklama;

Sayın Gökçek’ten reçeteyi uygulamasını bekliyoruz…

Geçmişte bir dönem MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün Başkanlığını yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Gökçek, Türk futbolunda kulüplerin yaşadığı sıkıntıların son bulması için öneride bulunmuş.

Ahmet Gökçek yaptığı açıklamada, “Futbolun kurtuluş reçetesini açıklayarak sunduğu reçetenin olmazsa olmaz 1 numaralı şart olduğunu belirtmiş.

Ahmet Gökçek reçeteyi şu şekilde açıklamış,” Kulüpler, yönetim kurulu göreviyle sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5′ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.” demiş. Sayın Gökçek açıklamasında, önerisinin gerçekleşmesi durumunda Türk futbolunun kurtulacağını vurgulamayı da ihmal etmemiş.

Öncelikle eski Başkanımız Ahmet Gökçek’i Türk Futbolu’nun kanayan yarası haline gelen çok çok önemli bir konuya dikkat çektiği için kutluyor, bu samimi düşüncesini kendi dönemine ait kulübümüz üzerindeki hacz, temlik ve bırakılan borçları üstlenerek samimiyetle uygulamaya geçmesini bekliyoruz.

Çözüm için bunun dışındaki her uygulamanın günü kurtarma çabası olduğuna dikkati çeken Sayın Gökçek, “Tüm gerçek futbol adamlarından ve üst düzey yöneticilerimizden ricam bunu dert edinip el birliğiyle muhakkak gerçekleştirmeliyiz.” diyerek açıklamasını tamamlamıştır.

Sayın Ahmet Gökçek Türk Futbolu’nun kurtuluşu olarak ortaya koyduğunuz samimi düşüncelerinizden ötürü sizi tebrik ediyor, bizlerde şahsınızdan ricada bulunuyor ve kendi döneminize ait borçlar, temlikler ve alacakları dert edinmenizi bekliyor,” Kulüpler, yönetim kurulu göreviyle sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5′ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.” Şeklindeki önerinizi önce kendiniz uygulayarak rol model olmanızı diliyor, bu konudaki samimiyetinizden kuşku duymuyoruz.

Haydi sayın Gökçek önerdiğiniz reçeteyi önce siz uygulayın, kurtuluş meşalesini yakarak Türk Futbolunun ve başkanlığını yaptığınız kulübümüzün geleceğini kurtarın.
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3
Şakir
30 Mart 201816:08
İnsanlar ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmezlerse onun esiri olacaklarını bilmelidirler !
2
mercan
30 Mart 201815:41
Yazıklar olsun bunlara, şimdi Ankaragücünün başarısız olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kulübü egolarına kurban ettiler. Nerede ne konuşacağını bilmeyecek kadar cahil bir insan. Ankaragücü amatör kümeye kadar gider diyenler kendileri nereye kadar gidecek acaba.
1
muhittin
30 Mart 201815:40
ancak açıklama ve öneri yapar borç ödeme konusunda bir yeteneği veya halsiyeti yoktur arkadaşın
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