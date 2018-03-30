Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı

Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda kongre üyelerinin de katılımıyla düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulundu.

"3 Temmuz"a vurgu yapılarak hazırlanan videodan sonra alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan başkan Yıldırım, "Tarihe yeni bir not düşmek üzere toplandık." ifadesini kullandı.

Aziz Yıldırım konuşmasına başlarken yanındaki büyük ekranda başta 2010-2011 şampiyonluğu olmak üzere kendi döneminde elde edilen başarıların fotoğrafları yer aldı.

Başkanlığı döneminde yapılan faaliyetler ve tesisler ile 3 Temmuz süreci ve sonrasında yaşananlardan bahseden Yıldırım, "20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Fenerbahçe için olması gerektiğine inandığım şey, şu anda yeniden birliktelik için ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." diye konuştu.

Sözlerinde şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yıldırım, projelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını dile getirerek kısa süren konuşmasını tamamladı.