Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.
Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.
Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.
Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp, yine ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından ise 2018 yılı bütçesi görüşülüp, karar altına alınarak genel kurul tamamlanacak.
- Özbek ibra bekleyecek
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda kendi dönemiyle ilgili üyelerin ibrasını isteyecek.
Galatasaray'ın 22 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek'in dönemi, mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak.
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