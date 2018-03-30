Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, vergilerin amatör branşlara aktarılmasının Türk sporuna olumlu anlamda çok katkı yapacağını sözlerine ekledi.

Kandazoğlu, AA muhabirine, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kanunun amatör spor branşlarının gelişimine maddi altyapı imkanı sunacağını belirten Kandazoğlu, kanunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de şu anda profesyonel olarak sadece futbol branşının bulunduğunu hatırlatan Kandazoğlu, "Amatör branşların gelişmesi için bu tarz kanunların çıkmasında fayda var. İlerleyen dönemlerde daha farklı çalışmaların olacağını düşünüyorum. Bu bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Kandazoğlu, kanunla amatör sporlarda bir sıçrama yaşanacağını dile getirerek, "Oradan doğan gelir vergisi ve KDV tutarlarının kulüplerimizin 5 gün içerisinde hesaplarına iadesi söz konusu. Orada da bir şerh var. Şerhte diyor ki 'sadece amatör branşlarda kullanabilirsiniz'. Olumlu ve faydalı karşılıyoruz. Ülkemizde sporun gelişebilmesi için amatör sporları desteklemek lazım. Bunun için maddi desteğe ihtiyaç var. Bunun birinci aşaması da bu yasadır. Semt kulüpleri bu anlamda desteklenmelidir. Bunların yaşam mücadelesi daha zor ve çetin geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kanunla sahiplenme duygusunun daha fazla ortaya çıkacağını savunan Kandazoğlu, şöyle devam etti:

"Okullar ve kulüplerle iş birliği sağlanabilir. Semt kulüplerini birer açık hava okulları gibi düşünmekte fayda olacağını düşünüyorum. Yasa, futbol kulüplerinde amatör branş sayılarının artmasına etki edecektir. Ankara'da profesyonel anlamda 11 kulübümüz var. Bu yasayla spor yapanların sayısı artacak. Daha önce kulüpler elindeki branşların dışında branş açmıyordu. Artık size dönecek olan bir para var. Devlet size 'bu parayı amatör branşlara harcayabilirsiniz diyor.' Branş yelpazesi genişlemiş olacak. Bu yasayı takdir etmek lazım. Tabii ki eksikleri vardır. Zamanla düzelecektir ama niyet güzel."

Kaynak kontrolü

"Spor yapanların sayısını artırırsanız, spor kültürünü de artırmış olursunuz." diyen Murat Kandazoğlu, spor ve sporcuya destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kandazoğlu, söz konusu kanunun spor kültürünün halk tabanında canlanmasını sağlayacağını vurguladı. Geri dönüşteki kaynağın takibinin nasıl yapılacağının önemli bir konu olduğunu dile getiren Kandazoğlu, şunları kaydetti:

"Kaynağın takibi nasıl yapılacak? En önemli soru bu. Bunun kontrolü nasıl sağlanacak. Devlet çalışanları bu kontrolü sağlayabilirse, çözüm bu şekilde olabilir. Bizim insanımız çok pratiktir. Yasa çıkar çıkmaz mutlaka alternatif bir çözüm bulmuştur."

TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ı örnek gösteren Kandazoğlu, "Başkan tüzük çalışmasında hangi dönemi kapsıyorsa o dönemin yöneticilerini o kulübün borcundan sorumlu tuttu. Bitmiştir. Devletin yapması gereken de budur. Başkan tüzüğe koymuştur." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kandazoğlu, insanları spor alanlarına çekebilmenin önemine dikkati çekerek, "Bağımlılıkla en büyük mücadelenin yolu spordur. Bu yasanın bağımlılıkla mücadelede bir rolü olacağını da söyleyebiliriz." diye konuştu.