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Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor sözleri!
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BAFETİMBİ GOMİS'TEN TRABZONSPOR SÖZLERİ!

Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor sözleri!

Galatasaray Spor Kulübü futbolcularından Bafetimbi Gomis'in düzenlediği imza gününde heyecan dolu anlar yaşandı.

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Aslantepe GS Store'da yapılan imza töreninde taraftarlar imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Tezahüratlar eşiliğinde imza veren Gomis, taraftar hakkında düşüncelerini belirtti.

Gomis yaptığı açıklamada "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana gösterdikleri sevgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bunun karşılığında ben de böyle bir organizasyon yapmak istedim." diye konuştu.

Kendimize güvenimiz tam

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşacakları Trabzonspor maçının önemine değinen Gomis, "Trabzonspor maçı önemli bir maç. İlk maçta deplasmanda yenildik. Bu sefer kendi evimizde oynacağız. Kendimize güvenimiz var. Bu doğrultuda kalan maçları final niteliğinde oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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