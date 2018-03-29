Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor sözleri!

Aslantepe GS Store'da yapılan imza töreninde taraftarlar imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Tezahüratlar eşiliğinde imza veren Gomis, taraftar hakkında düşüncelerini belirtti.
Gomis yaptığı açıklamada "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana gösterdikleri sevgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bunun karşılığında ben de böyle bir organizasyon yapmak istedim." diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşacakları Trabzonspor maçının önemine değinen Gomis, "Trabzonspor maçı önemli bir maç. İlk maçta deplasmanda yenildik. Bu sefer kendi evimizde oynacağız. Kendimize güvenimiz var. Bu doğrultuda kalan maçları final niteliğinde oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.