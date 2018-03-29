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Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Başkent ekibinde tedavileri süren Jailton ile Ahmet İlhan Özek antrenmana katılmadı.

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 Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.

Sağanak altında gerçekleştirilen idmana, tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile Ahmet İlhan Özek katılmazken, milli takımdan dönen Aleksandar Scekic takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün saat 16.00'da Malatya'ya gidecek, karşılaşma öncesi son çalışmasını yarın bu kentte yapacak.

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