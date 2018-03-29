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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 27. Hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.
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