Manisa'da kritik hafta

Profesyonel futbol liglerinde Manisa'yı temsil eden ekiplerden Spor Toto 1. Lig'de Grandmedical Manisaspor'un bu hafta alınacak sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunurken, TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider durumdaki Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Manisa'yı profesyonel futbol liglerinde temsil eden 4 takımdan Teleset Mobilya Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'de, Grandmedical Manisaspor Spor Toto 1. Lig'de, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Turgutluspor ise TFF 3. Lig'de mücadelesini sürdürüyor.

Hafta sonu oynanacak müsabakaların ardından bu ekiplerden Grandmedical Manisaspor'un küme düşme, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ise bir üst lige yükselme ihtimali bulunuyor.

- Grandmedical Manisaspor düşmek üzere

Bu sezon TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan toplam 9 puan silme cezası alan Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı son 8 maçta galibiyet alamadı. Ligde 29. haftaya 15 puanla 17. sırada giren Ege temsilcisi, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a mağlup olması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın bitime 5 hafta kala lige veda edecek.

Bu sezon 4 farklı teknik adamla çalışan Ege temsilcisinde Sait Karafırtınalar, Fatih Tekke, Taner Taşkın ve Aytekin Viduşlu görev yaptı. Bu sezon yönetim değişikliği de yaşanan Grandmedical Manisaspor, yoluna genç oyuncularla devam ediyor.

Daha önce Süper Lig'de 6 sezon mücadele eden Grandmedical Manisaspor, en son 2015-2016 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşıp, 1. Lig'e çıkmıştı.

- Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükselebilir

2015-2016 sezonundan beri profesyonel ligde mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen yıl play-off'ta başaramadığını bu sezon bitime 5 hafta kala elde etmek istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta öncesinde 65 puanla en yakın rakibi Kemerspor 2003'ün 16 puan önünde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bergama Belediyespor'u mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını TFF 2. Lig'e yazdıracak.

- Hedef Süper Lig

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, geçen sezon göreve geldikten sonra futbol takımında doğru bir yapılanmaya gittiklerini, kadrolarına karakterli oyuncuları kattıklarını kaydetti.

Aktan, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz sözleri günü gününe tuttuk, samimi bir aile ortamı oluşturduk. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de çok büyük desteği var. Yönetim olarak popülizme gitmedik, ne yapabileceksek onu yaptık. Kulübü bütçemize göre düzgün bir şekilde yönetiyoruz. Bu yıl başarılı bir sezon geçirdik. Bu hafta şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz."

Aktan, bünyelerinde 13 branşta 3 bin sporcunun olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda hedefimiz her zaman bir üst lig olacak. Takımı Süper Lig'e kadar çıkarmak için doğru yapılanmayla yolumuza devam etmek istiyoruz. Haziran ayında şirketleşme durumumuz var. Şirketleşerek kulübün geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Maalesef derneklerle yönetilen takımların durumunu görüyoruz."

Grandmedical Manisaspor'un kardeş takımları olduğunu kaydeden Aktan, "Üzülüyoruz onlar için ama futbolun gerçekleri var, biz de önümüze bakacağız." ifadesini kullandı.