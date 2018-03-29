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Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
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AHMET GÖKÇEK'TEN KULÜPLERE ÖNERİ

Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Türk futbolunda kulüplerin yaşadığı sıkıntıların son bulması için öneride bulundu.

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Gökçek yaptığı açıklamada, "Futbolumuzun kurtuluş reçetesinde olmazsa olmaz 1 numaralı şart bu olmalı: Kulüpler, yönetim kurulu göreviyle sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5'ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar." ifadelerine yer verdi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Gökçek açıklamasında, önerisinin gerçekleşmesi durumunda Türk futbolunun kurtulacağını vurgulayarak, "Bu gerçekleştiği takdirde kulüp üzerinden ön plana çıkmaya çalışan, kulübü borç batağına sürükleyen, sporcu ve teknik heyet vesaire seçimlerinde gelişi güzel davranan, menajerlik sistemine dikkat etmeyen yönetici profilinden uzaklaşıp, gerçek anlamda futbola ve spora katkı sağlamaya çalışan kişileri futbol dünyamıza kazandırırız." görüşlerini aktardı.

Bunun dışındaki her uygulamanın günü kurtarma çabası olduğuna dikkati çeken Gökçek, "Tüm gerçek futbol adamlarından ve üst düzey yöneticilerimizden ricam bunu dert edinip el birliğiyle muhakkak gerçekleştirmemiz." diyerek açıklamasını tamamladı.

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Kahraman başkent
29 Mart 201811:25
Bakın görüyorsunu die sözlerine devam eden gökçek Ankaragücünün içine sıçtık hala borç ediyo gelen başkan biz yaptık siz yapmayın dedi baktık olmuyo aldım otoparkları aldım harfiyatı açtım imarı topladım paraları verdim Osmanlıya verdim osmanlı ya 1 lira borç yok
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