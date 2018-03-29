Ankaragücü'nün borcu 20 milyon liraymış!

Yiğiner, Ankaragücü’nün şampiyonluk yolundaki son gelişmelerini Gol TV ekibiyle paylaştı. “Bu zor şartlarda camia olarak, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlarımız ile mücadeleyi hiç bırakmadık” diyen Yiğiner; “Bu saatten sonra da mücadelemizi asla bırakmayız. Zaman, tüm inancımızla destek zamanıdır. Hedefimiz Süper Lig” ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğiner; Bir şekilde bu kulüp borçlandırılmış. Bunu biz mi borçlandırdık? Hayır. Taraftarlar mı borçlandırdı? Hayır. Bilinçli olmak lazım. Biz nasıl üzerimize düşeni yapıyorsak, herkesin yapması gerekir. 140-150 milyon borç bırakılır mı? Yazık günah değil mi? Fakat yüzdük yüzdük sonuna geldik. Allah’ın izniyle bu takım kurtulur. Ama el birliğiyle oturalım masaya. Belediye Başkanı, Vali ve Siyasetçiler ile birlikte oturalım çözelim. Durum bu kadar basit.” şeklinde konuştu.

“4 misli rant olmuş”

Aslında son durumu biliyorsunuz. Gelirlerimiz hacizli. Bundan önceki yıllarda da hacizliydi. Bizim ciddi anlamda yayın gelirlerimizin olması lazımdı. Belediyeden iş yapan arkadaşlar, muhtemelen iş karşılığında kulübe hep yardımcı oldular. Bunu niye söylüyorum? Dün Ümitköy bölgesini gezdim. Bundan 6 sene önce levha çıkaracağımız yerler vardı. Villa arazisi. Arkadaşlar biz burayı almayız dediler, iş olmaz diye. Dün gittik baktık, olduğu gibi tadilata girmiş, emsal 0.40 lardan – 2 lere çıkmış. 4 misli rant olmuş. Bu baktığınız zaman bizim kulüpte yöneticilik yapmış olan arkadaşların belediyeden müteahhitlik yapanların, her birini araştırdığınız zaman bunların normal tarlaları bile ticari alanlara çevrilmiş. Benim içimde kuşku ve şüphe var. Ne şüphesi var? Muhtemelen bunlar iş karşılığı bu şekilde borç girdiler kulübümüze. Devamlı çağrıda bulunuyoruz, şampiyon olalım, bu seneyi bir atlatalım, dönem dönem biz sizin paralarınızı ödeyelim diye. Zaten az bir miktar kaldı. 20 milyon falan. Anlatabiliyor muyum?

“Mücadeleyi bırakmayacağız”

Bizi yoran gelirlerin olmaması. Büyükşehir belediyesinden 10 milyon istedik meclise gelmedi, 3 milyon çıkarttılar. Bizim normalde gelirimiz olmadığı için takımı kursanız 20 milyon gider. Artı eski borçları da ödüyorsunuz. Bir de yaşamsal faaliyetleriniz var, borcunuz var. Futbolcuların maç başları, primleri, bunları da ödemek durumundasınız. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Allahtan futbolcularımız, hocalarımız, teknik adamlarımız işin bilincindeler ve karakterli arkadaşlar. Mücadeleyi bırakmıyorlar. Son 2 maçtır, 3 maçtır emin olun ki İsmail Hoca 3. stoperi oynatıyor. Orta sahada 3 topçumuz sakat. Belli noktalara futbolcu transfer edecektik ama transfer yasağından dolayı onu da yapamadık. Zor şartlarda camia olarak gerek futbolcular, gerek teknik heyet, gerek taraftarlar, mücadeleyi bırakmadık. Mücadeleyi bu saatten sonra da bırakmayacağız. Tam destek zamanımız. 2019 seçimleri geliyor. En büyük kitle Ankaragücü. Kardeşim sen nereden oy alacaksın da seçime gireceksin? Bu insanlar gelmiş tribünler size destek vermiş. Sahip çıkmanız lazım. Bizim verdiğimiz vergilerle, bizim halkımızı, taraftarlarımızı mutlu edeceksiniz.

“Kalıcı gelir istiyoruz”

Kalıcı gelir istiyoruz. Mesela gittiğimiz deplasmanlarda, işte Gölcük olsun, bazı şehirlerin ilçe takımları olsun hep belediyeler tarafından kalıcı gelirler verilmiş. Mesela spor kulüplerini ayakta tutmak için belediyeler otoparkları veriyorlar. Fakat ciddi gelir nerede vardır? Hafriyatta vardır. Hafriyat hala Osmanlıspor’da ve şunu söyleyeceğim; Yıllardır 15-20 yıldır Osmanlıspor buranın gelirlerini almış. Diğerleri Keçiörengücü, Buğşaş, bunlar da bir sürü otopark işletiyor ve hiç taraftarları yok. Yıllardır sizde bunlar kardeşim bir dönem de biz alalım. 3-5 sene kendimizi düzeltene kadar.

“Ankaragücü kurtuluş savaşını görmüş”

Bir de Ankaragücü kurtuluş savaşını görmüş. Futbolcularından şehitler, gaziler vermiş. Hangi takım 9 şehit vermiş. Futbolu bırakıp savaşa katılmışlar. Çalışanlar işini bırakıp top mermisi üretmiş. Böyle manevi değeri yüksek bir kulüp Ankaragücü. Ankara’nın bütçesi 9 trilyon. Yani yeni para ile 9 trilyon ve sen 1000’de 1’ini, %1’ini demiyorum, 1000’de 1’ini yardım edemiyorsan bu işler yürümez. Sayın Cumhurbaşkanımız da olmasa lige bile giremeyecektik biz. Tam da bu durumdayız. Melih Bey’den o dönemde belli bir destek almamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız mesaj veriyor ama bunlar o mesajı da almıyor.

“Hakem faciaları…”

Baktığınız zaman, öbür taraftan farklı bir mücadeleyi veriyoruz, hakem facialarıyla birlikte. Maçı izlediniz, bütün takdir haklarını rakip takımdan kullanabilir mi bir hakem? Art niyetle geliyorlar. Gözlemciler, gittik istanbulspor maçına, verdikleri yer belli. Ufak bir yer. Orada merdiven boşluğunu engellemişiz. Ondan dolayı ceza aldık. Böyle bir dünya var mı ya? En son yine Eskişehir maçında çirkin tezerruat yok, oradan da ceza yedik. Geçen sene ne yaşıyorsak bu sene daha fazlasıyla yaşıyoruz.

“Örnek taraftarımız var”

Taraftarımızın geçmişte hataları olabilir ama şimdiki yıllarda örnek taraftar. En coşkulu, en örnek taraftar. Kareografi yapıyorlar, stadı dolduruyorlar, hiç çirkin tezahürat yapmıyorlar. Hepsi olumlu, takımını destekliyor, daha neyi zorluyorsunuz? Bir şeyler dönüyor ama daha çözmüş değiliz.

“Referandumda da bu görüldü”

Dediğim gibi, buraya kadar getirdik, bundan sonra bırakacak değiliz. Futbolcularımız, hocalarımız bunun bilincinde. Herkes tüm çabasını sarfediyor. Bu sene hakettiğimiz yere, Süper Lige takımımızı çıkartırız inşallah. Bizim üzüldüğümüz nokta şu; Ankara’da siyaset yapan arkadaşlarımız bunu neden görmüyor? Yüz binlerce insanı kenara atıp sen Ankara’da nasıl siyaset yapacaksın? Referandumda da bu görüldü yani %60 bekleniyordu, %48.5 geldi. Şimdi uyarıyoruz ve söylüyoruz dilimizin döndüğü kadar. Halka rağmen siyaset yapmayın. Gelin arkadaşlar beraber olalım, insanları mutlu edeceksiniz, kolaylaştıracaksınız. Yardımcı olacaksınız.

“140-150 milyon borç bırakılır mı?”

Bir de şöyle bir olay var, para babanızın parası olsa vermezsin. Senin babandan mı kaldı bu para? Dönelim öbür tarafa, bu borç bize babamızdan mı kaldı? Yani bundan önceki, belediye başkanının, veyahut çocuğunun egosunu tatmin etmek için ordan burdan almışlar. Şöyle böyle, bir şekilde kulüp borçlandırılmış. Eee bunu biz mi borçlandırdık? Taraftarlar mı borçlandırdı? Bilinçli olmak lazım. Biz nasıl üzerimize düşeni yapıyorsak. 140-150 milyon borç bırakılır mı? Yazık günah değil mi? Yüzdük yüzdük sonuna da geldik. Allah’ın izniyle bu takım kurtulur. Ama el birliğiyle oturalım masaya. Belediye Başkanı, Vali ve Siyasetçiler ile birlikte oturalım çözelim. Durum bu kadar basit. Peşinatlarla, primlerle buraya kadar geldik. İyi ama bu çocukların da alın teri, adamların hepsinin kendilerine göre gelecekleri var, hesapları var. Bizden alacakları paralara göre borçlanmışlardır. Öyle değil mi? Bunların da kafası rahat olmalı.