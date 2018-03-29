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Denizlispor’dan Ankaragücü’ne ret
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DENİZLİSPOR’DAN ANKARAGÜCÜ’NE RET

Denizlispor’dan Ankaragücü’ne ret

Denizlispor’un ayırdığı bilet kontenjanını kısa sürede tüketen Ankaragücü, ek kontenjan istedi. Rakip takım talebi reddetti

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Spor Toto 1'inci Lig'de 1 Nisan Pazar günü Ankaragücü'nü ağırlayacak Denizlispor, rakip yönetimden gelen taraftarlarına ayrılan bilet kontenjanını artırma talebini kabul etmedi. Ligde, Süper Lig yarışında lider Çaykur Rizespor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada olan başkent temsilcisinin taraftarları, kendileri için Denizli Atatürk Stadı'nın misafir tribününde ayrılan 750 bileti satışa çıkar çıkmaz tüketti. Sarılacivertli yönetim, Denizlispor yönetimine başvurarak kontenjanın yükseltilmesini talep etti. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren yeşil-siyahlılarda ek kontenjan talebini reddettiklerini belirten Başkan Mustafa Üstek, "Bizim için çok önemli bir kader maçına çıkıyoruz. Ankaragücü taraftarlarının ilgisini anlıyorum ancak bu önemli maçta bu isteklerini kabul edemiyoruz. Tam aksine stadımızı kendi taraftarlarımız doldursun, bizleri bu kritik maçta desteklesinler istiyoruz. Denizlispor taraftarını bu önemli günde yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

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