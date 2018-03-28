TSYD’den Osmanlıspor'a tatlı ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Alper Bakırcıgil başkanlığında, bu hafta sahasında Konyaspor’la oynayacağı zorlu maç öncesi Osmanlıspor’u ziyaret etti. Başkan Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp genel menajeri Ender Yurtgüven ile bir süre sohbet ettikten sonra takımın antrenmanına çıktı ve oyunculara tatlı ikramında bulundu. Osmanlıspor yönetimi ise TSYD heyetinin anlamlı ziyaretine istinaden arkasında isimlerinin yazılı olduğu Osmanlıspor forması hediye etti.

Osmanlıspor’da milliler döndü

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Günün tek çalışmasına milli takımlardan dönen Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi de katıldı. Diğer yandan tedavileri devam eden Lawal, Özer Hurmacı ve Carlos takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Mor-Sarılılar antrenmana core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmayla başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonuna geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan Başkent ekibi çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.