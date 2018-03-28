﻿
TSYD’den Osmanlıspor'a tatlı ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

TSYD’DEN OSMANLISPOR'A TATLI ZİYARET

TSYD’den Osmanlıspor'a tatlı ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, bu hafta oynayacağı zorlu maç öncesi Osmanlıspor’u ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

280 Okunma

Türkiye Spor Yazarları Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Alper Bakırcıgil başkanlığında, bu hafta sahasında Konyaspor’la oynayacağı zorlu maç öncesi Osmanlıspor’u ziyaret etti. Başkan Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp genel menajeri Ender Yurtgüven ile bir süre sohbet ettikten sonra takımın antrenmanına çıktı ve oyunculara tatlı ikramında bulundu. Osmanlıspor yönetimi ise TSYD heyetinin anlamlı ziyaretine istinaden arkasında isimlerinin yazılı olduğu Osmanlıspor forması hediye etti.

Osmanlıspor’da milliler döndü

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Günün tek çalışmasına milli takımlardan dönen Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi de katıldı. Diğer yandan tedavileri devam eden Lawal, Özer Hurmacı ve Carlos takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Mor-Sarılılar antrenmana core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmayla başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonuna geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan Başkent ekibi çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

ETİKETLER
Ankaragücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na ziyaret
İrfan Buz: "Konyaspor maçından 3 puan almak istiyoruz"
Gençlerbirliği'nden antrenman maçı!
Hüseyin Doğanyüz'ün öğrencileri tarih yazdı...
Arda Çakmak, Gençlerbirliği başkan adaylığını açıkladı...
Karaer: Yüzde yüz kalacağız
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿