﻿
Gençlerbirliği'nden antrenman maçı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ANTRENMAN MAÇI!

Gençlerbirliği'nden antrenman maçı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ligde üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Başkent ekibi, hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

603 Okunma

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü antrenman maçıyla geçirdi.

U21 takımıyla İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan maçta başkent ekibi 5-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Maçta Sessegnon iki gol kaydederken Milinkovic de 3 gole imza attı. 
Arda Çakmak, Gençlerbirliği başkan adaylığını açıkladı...
Gençlerbirliği taktik çalıştı
İşte El Kabir'in yeni takımı
2
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
Gençlerbirliği'nden o haberlere açıklama
2
Beştepe’de tansiyon yüksek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿