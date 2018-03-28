Emre Mor: Çok aptalca puanlar kaybettik

“Yapmam gereken şey çalışmaya devam etmek”
Geçtiğimiz yaz 14 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan yıldız futbolcu, son dönemlerde gösterdiği başarılı performansla ilgili olarak "Şu an kendimi eskisinden daha iyi hissediyorum. Yapmam gereken tek şey çalışmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.
Takımıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilme mücadelesi veren milli futbolcu Athletic Bilbao ile hafta sonu oynayacakları maç hakkında da konuştu.
Emre, "Açıkçası Athletic'le oynayacağımız maç bizim için final mi bilmiyorum. Çünkü bu sezon her şey olabilir. Geride kalan haftalarda çok aptalca puanlar kaybettik fakat San Mames'te kazanırsak Avrupa iddiamızı sürdüreceğiz." yorumunu yaptı. (Fanatik)
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